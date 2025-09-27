Gilardino: "Contro la Fiorentina avrò testa fredda e cuore caldo. Complimenti ok ma ora servono punti"

Il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, è tornato a parlare alla vigilia della sfida con la sua ex squadra Fiorentina. Ecco le sue parole come riportate da Tuttomercatoweb: "Come arrivo alla sfida? Testa fredda e cuore caldo. Essere professionisti significa pensare al presente e non rinnegare il passato. E' comprensibile l'attesa dei nostri tifosi, è comprensibile la rivalità che è aumentata dall'astinenza di tanti anni senza giocare il derby. Dobbiamo surfare e non perdere mai l'equilibrio. Gli assenti? Purtroppo oltre a Stengs, si è fermato anche Esteves e non avremo Denoon. Matteo Tramoni sta molto bene, mi aspetto che ci possa trascinare. Sia se parte dall'inizio sia a partita in corso. Mi aspetto un atteggiamento molto positivo. Ci sarà anche Tourè, gli è appena nato il figlio e ha il morale alto"

Che Fiorentina e che partita si aspetta?

"Sono forti al di là di quello che dice la classifica. Pioli lo conosco bene ed è un ottimo allenatore. Affrontiamo una squadra che è terza nelle transizioni offensive. Noi dovremo essere offensivi e farci trascinare dai nostri tifosi. Per quanto riguarda il Pisa voglio vedere la stessa mentalità. Siamo sempre rimasti attaccati alle partite. I complimenti fanno piacere ma adesso servono i punti" .

Cosa serve per sbloccarsi in attacco?

"A Napoli abbiamo fatto due gol e creato tanto. Su questo aspetto sono sereno. I ragazzi preparano molto bene le partite. Vogliamo stupire. Ci serve un risultato positivo. Siamo in debito di qualcosa dopo queste prime partite".

Come sta Cuadrado dopo l'espulsione di Torino forse eccessiva?

"Juan sta bene, ha un grande desiderio di giocare e dare una mano alla squadra. Non parlo invece degli arbitri. Non l'ho fatto dopo Napoli e non lo faccio dopo Torino Confido in Rocchi e nelle sue scelte".

Potrebbe giocare Lorran in un 3-4-2-1?

"Penso che Lorran possa essere un valore aggiunto se non parte dall'inizio. Sono contento che ha fatto gol a Napoli ma servono ancora allenbamenti per farlo crescere a livello tattico e per soddisfare le richieste. Ha qualità importanti".

Qual è il segreto per fare bene con la Fiorentina?

"La base è quella di avere lucidità. Serve grande determinazione e poca frenesia. Ripeto: testa fredda e cuore caldo".