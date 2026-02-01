Piccoli brilla a Napoli: primo segnale di crescita e sfida aperta con Kean

La Fiorentina è uscita sconfitta 2-1 dal Maradona contro il Napoli ma onostante il risultato negativo c’è stata una nota positiva: Roberto Piccoli ha offerto la sua prestazione più convincente da quando veste la maglia viola. Contro un avversario di alto livello il numero 91 ha mostrato reali segnali di crescita, entrando in varie azioni offensive e calciando molte volte verso la porta, sfiorando anche un gol clamoroso con un colpo di testa che ha colpito il palo. Già protagonista anche in Coppa Italia contro il Como, Piccoli ha saputo reggere da solo il peso dell’attacco per lunghi tratti, dimostrando condizione fisica e determinazione. Con l’ingresso di Moise Kean negli ultimi minuti, però, si apre un vero e proprio dualismo in attacco per l’allenatore: Vanoli dovrà scegliere se puntare su uno o combinare entrambi, bilanciando qualità, forma e modulo. Questo uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it.