Franchi, l'idea di Viola e Comune: concessione pluriennale a canone scontato

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Uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello che Donato Mongatti ha realizzato per la nostra testata a proposito delle novità legate ai lavori di restyling dello stadio Franchi. Questo uno dei passaggi più significativi: "In primavera saranno prima montate a terra e poi varate le due megacolonne: l'elemento strutturale più importante a supporto della copertura di Fiesole, Tribuna laterale e metà Maratona - interne allo stadio (che però non interferiranno con la visuale del campo dagli spalti) - ognuna avrà un peso di oltre 30 tonnellate e la loro posa sarà una delle fasi più delicate del cantiere. Su queste poggerà la trave reticolare di 90 metri (prima sarà posata su due torri temporanee) sulla quale graveranno gran parte delle strutture che proteggeranno il pubblico dalle intemperie. Il vero colpo sull'acceleratore, però, lo potrebbe dare un accordo di project financing dove la Fiorentina si accollerebbe una larga parte dei costi per completare il secondo e ultimo lotto dei lavori, arrivando a sostenere l'ammodernamento con un finanziamento fino a 85 milioni di euro. In ballo una concessione pluriennale a canone scontato. Proprio questi due aspetti saranno determinanti per un'eventuale fumata bianca.".