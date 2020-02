PELLISSIER A FV, I DV mi volevano a tutti i costi

L'ex bandiera del Chievo Verona Sergio Pellissier ieri è stato contattato dalla nostra redazione in esclusiva per analizzare l'ottimo lavoro di Iachini con i giovani attaccanti. Ma alla domanda se era stato vicino ai viola in passato ha risposto così: ""Con i Della Valle spesso. Mi volevano a tutti i costi. Ogni volta che li incontravo ridendo mi dicevano: "Perché non sei venuto a giocare per noi?". Non ero io che rifiutavo la maglia viola ma il mio Presidente che non voleva affatto vendermi. Non mi pento di essere rimasto in un ambiente bellissimo come quello del Chievo Verona".