PEDRO, ADDIO A UN PASSO: IN POLE IL FLAMENGO. MA C'È IL DUBBIO SULLA FORMULA

Sembra ormai ad un passo l'addio di Pedro alla Fiorentina: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, con l'accelerata sul fronte Patrick Cutrone, i viola hanno messo la quinta anche per quanto riguarda la cessione del centravanti brasiliano. Al momento - sempre secondo quanto appreso dalla nostra redazione - in pole position rispetto alle altre società ci sarebbe il Flamengo, che ha superato nelle preferenze del giocatore il Gremio. Scartata dunque in via quasi definitiva l'ipotesi di una permanenza in Europa (sulle tracce della punta c'era il Porto e lo Schalke04) mentre resta fortemente in piedi la prospettiva di un ritorno in Brasile.

Resta da capire a questo punto quella che sarà la formula con qui la punta classe '97 lascerà la squadra viola: i manager brasiliani e quello italiano sono in questo momento al lavoro per capire quali siano le prospettive migliori per il giocatore, che avrebbe oltretutto espresso il desiderio di poter tornare alla Fiorentina al termine della sua nuova avventura in Sudamerica. Ecco che dunque l'ipotesi di un prestito di un anno (con scadenza a dicembre 2020) sembra al momento quella più probabile ma non è da escludere anche la cessione a titolo definitivo, a patto che per la Fiorentina ci sia un tornaconto economico che non sia inferiore rispetto alla cifra versata in estate al Fluminense.