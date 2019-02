PASQUAL, Traorè e Rasmussen forti. A Hamed dissi...

Manuel Pasqual, ex terzino della Fiorentina oggi all'Empoli, ha parlato a margine dell'evento "Top Player Viola" del Brivido Sportivo che ha luogo al Teatro Carlo Monni in Piazza Dante a Campi Bisenzio. Questo quello che ha detto ai media presenti tra cui FirenzeViola.it: "Spero e mi auguro che la Fiorentina possa vincere la Coppa Italia. Nella mia carriera a Firenze mi sono mancate due sole cosa: alzare un trofeo e di non aver terminato la mia carriera là. Traorè e Rasmussen sono due giocatori giovanissimi con grandi qualità e con la testa sulle spalle. Corvino ha fatto due grandi acquisti. Entrambi in allenamento si sono dimostrati molto seri. Quando ci fu l'ufficialità di Traorè, mi diede un abbraccio e rise come se fossi suo padre. Io gli ho detto subito che aveva fatto un'ottima scelta. Anche a Terracciano ho parlato molto bene di Firenze. Fiorentina-Napoli sarà una bella lotta. L'errore di Rasmussen contro il Chievo Verona non è grave".