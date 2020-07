PAR-FIO, Una Viola cinica è avanti 2-0 dopo 45'

Finisce 2-0 con ampio merito per la Fiorentina il primo tempo dello stadio Tardini tra i viola e il Parma, colpito nei primi 45’ dalla doppietta su calcio di rigore di Pulgar. I toscani partono meglio e in avvio vanno vicini al vantaggio con Venuti (tra i migliori dei viola) che dalla distanza centra la traversa dopo un bell’intervento di Sepe. Passano pochi minuti e lo stesso Venuti si propone in area dalla destra, viene steso e Abbisso assegna il primo rigore del match: dagli 11 metri Pulgar fa 0-1. La Viola continua ad attaccare e sugli sviluppi di una punizione Darmian tocca il pallone con la mano e dopo la revisione al Var l’arbitro assegna il secondo rigore, trasformato ancora con freddezza da Pulgar. Nel finale di primo tempo si fa male Benassi il cui posto viene preso da Castrovilli.