FirenzeViola Pairetto per Udinese-Fiorentina: l'anno scorso tre rigori assegnati nella vittoria sul Milan

Questa sera la sfida tra Udinese e Fiorentina è stata affidata all'arbitro Luca Pairetto, direttore di gara che ha diretto 11 volte i viola in Serie A. Un bilancio complessivo nei confronti della Fiorentina molto equilibrato, visto che le sue direzioni hanno visto i viola imporsi in 3 occasioni, perdere in altrettante occasioni e pareggiare 4 volte.

L'ultima partita arbitrata dal fischietto della sezione di Nichelino, e unica apparizione in chiave viola in questa stagione, è stata la sconfitta esterna della Fiorentina a Sassuolo per 3-1, con la squadra di Vanoli, passata in vantaggio per un calcio di rigore assegnato per atterramento di Parisi, che giocò una delle peggiori partite dell'intera stagione. Nella stagione 2024-2025 Pairetto ha diretto solo una sfida con i viola protagonisti, per la precisione la settima giornata, quando la Fiorentina di Palladino si impose per 2-1 al Franchi contro il Milan in una sfida che vide Pairetto grande protagonista con tre rigori assegnati (due per il Milan e uno per la Fiorentina, tutti sbagliati), due gol annullati a Kean e l'espulsione nel finale di Theo Hernandez.