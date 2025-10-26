Ottava di campionato, la Fiorentina riceve il Bologna: dove e come seguirla
Ottava giornata di campionato, stadio Franchi ore 18. La Fiorentina riceve tra le mura amiche il Bologna, ancora orfano di Vincenzo Italiano per via della polmonite che lo affligge da giorni. La squadra di Pioli insegue ancora il primo successo in campionato e dopo la netta vittoria a Vienna vuole sbloccarsi anche in Serie A. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva da Dazn e Sky ma potrete seguirla anche su Radio FirenzeViola con cronaca dal Franchi, ampio pre e post partita. Su FirenzeViola.it, come sempre, diretta testuale con tanto di aggiornamenti e voci dal campo.
Il Bologna un esame da non fallire. Dall’Austria rimbalza la questione offensiva, ma in questo momento servono i punti. Raffaello e il suo derbydi Tommaso Loreto
1 Il Bologna un esame da non fallire. Dall’Austria rimbalza la questione offensiva, ma in questo momento servono i punti. Raffaello e il suo derby
Alberto PolverosiVienna sarà la svolta come la Lazio un anno fa? Pioli spera nella... ripresina. Attenzione a Orsolini, il capocannoniere della Serie A
Luca CalamaiLa squadra è con Pioli. Ndour titolare in campionato. Dzeko invoca giustamente le due punte. Ora Kean per battere il Bologna. Anche senza la Fiesole nuova il Centenario può diventare un momento magico
