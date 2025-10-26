Ottava di campionato, la Fiorentina riceve il Bologna: dove e come seguirla

Ottava giornata di campionato, stadio Franchi ore 18. La Fiorentina riceve tra le mura amiche il Bologna, ancora orfano di Vincenzo Italiano per via della polmonite che lo affligge da giorni. La squadra di Pioli insegue ancora il primo successo in campionato e dopo la netta vittoria a Vienna vuole sbloccarsi anche in Serie A. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva da Dazn e Sky ma potrete seguirla anche su Radio FirenzeViola con cronaca dal Franchi, ampio pre e post partita. Su FirenzeViola.it, come sempre, diretta testuale con tanto di aggiornamenti e voci dal campo.