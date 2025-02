FirenzeViola Oggi in tribuna al Franchi anche il Ceo Mark Stephan: ecco la foto

vedi letture

Personalità di spicco oggi in tribuna vip al Franchi. In attesa del ritorno a Firenze di Rocco Commisso, atteso nelle prossime settimane in città, era presente alla sfida tra Fiorentina e Genoa l'amministratore delegato del club viola Mark Stephan, uomo di fiducia di mister Mediacom e da qualche tempo sempre più presente allo stadio. Ecco l'immagine realizzata da Firenzeviola.it.