NZOLA, E quel rapporto con Italiano nato da lontano

Uno dei temi più letti oggi sulle pagine di Firenzeviola.it è stato quello relativo al rapporto che c'è da tempo da l'attaccante dello Spezia Mbala Nzola e Vincenzo Italiano: la carriera di Nzola ha assunto traiettorie differenti ed è arrivata ad incrociarsi, con ottimo successo, con quella dell'attuale tecnico viola. Prima a Trapani, dove nella stagione 2018/19 ha contribuito alla promozione dei siciliani in Serie B ai playoff dopo il 2° posto in campionato, e poi allo Spezia, in quelle due stagioni e mezza di enorme qualità e continuità che hanno portato le Aquile alla prima Serie A della loro storia e poi alla salvezza da sogno della passata stagione. Con queste premesse, pensare che i destini dei due arrivino a toccarsi ancora una volta è tutt'altro che un tabù.

