Fiorentina, spunta l’ipotesi della terza maglia: blu con dettagli bianchi e rossi
La Fiorentina potrebbe tingersi di blu per la sua terza maglia stagionale. Il portale specializzato Footy Headlines ha diffuso un’anticipazione del kit che i viola potrebbero indossare nel corso del 2026/27: una ricostruzione grafica, dunque, in attesa di conferme ufficiali da parte del club. Nell’immagine la divisa presenta una base blu intenso, attraversata da una trama tono su tono che disegna forme geometriche e motivi circolari sulla parte frontale.
A risaltare sul petto sono il giglio bianco e il logo Joma, anch’esso in bianco. Il colletto a V richiama invece i colori bianco e rosso, ripresi anche sui bordi delle maniche: dettagli che spezzano il predominio del blu e danno carattere alla maglia. Footy Headlines indica la ricostruzione come accurata al 95%, ma per conoscere l’aspetto definitivo della terza divisa bisognerà attendere la presentazione della Fiorentina.
⚜️🔵⚪️🔴 Exclusive: Fiorentina 26-27 Third Kit Leaked - Golden Ratio Design pic.twitter.com/hSRD32o3V9— Footy Headlines (@Footy_Headlines) September 25, 2026
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