NO ALLA RATEIZZAZIONE DEI DEBITI: FIORENTINA SODDISFATTA

Grande soddisfazione della Fiorentina per la scelta del Governo, esplicitata quest'oggi dal Ministro Abodi, di non permettere ai club di Serie A di rateizzare i propri debiti. La scadenza resta al 16 dicembre, ora bisognerà capire come soprattutto i grandi club come Juventus e Inter gestiranno la mina fiscale che si prepara a colpire il calcio italiano. Ma anche per alcune società più piccole del massimo campionato italiano non si prospettano settimane semplici.

Una decisione che sancisce una vittoria del club viola, in prima linea fin dall'inizio nella lotta a chi negli anni non ha seguito le linee economico-finanziarie e sperava che il Governo potesse chiudere un occhio.

Altro aspetto da chiarire sarà quello legato alle sanzioni e provvedimenti previsti per chi non rispetterà la scadenza, ma è una questione che andrà studiata ed analizzata a partire dalla fine dell'anno solare, intanto una delle principali battaglie in Lega portate avanti da Commisso ha portato ad una vittoria della società italo-americana di Firenze.