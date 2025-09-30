Niente Martinelli, con il Sigma Olomouc toccherà ancora a De Gea

Niente Martinelli, con il Sigma Olomouc toccherà ancora a De GeaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:40Notizie di FV
di Redazione FV

Tra le notizie più lette di giornata su Firenzeviola.it c'è l'indiscrezione raccolta dalla nostra redazione delle quotazioni in netto aumento per David De Gea in vista del Sigma Olomouc giovedì sera. Niente esordio stagionale per Tommaso Martinelli dunque, nonostante il classe 2006 abbia scelto di restare a Firenze per provare a giocarsi le sue chance. Troppo delicato il momento della Fiorentina, Stefano Pioli non vuole scherzi e per questo punta ancora sull'esperto portiere spagnolo tra i pochi a salvarsi nell'inizio di stagione orribile dei viola.

Leggi anche: "Mareggini: "Non è il momento giusto per lanciare Martinelli. Doveva andare in prestito"