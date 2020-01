NICOLA, Non sono soddisfatto, dobbiamo stressarci

Davide Nicola, allenatore del Genoa, ha così commentato il pari di Firenze in conferenza stampa: "Sono contento per il passo che abbiamo fatto rispetto alla partita contro la Roma. Stasera nella costruzione del gioco siamo stati più calmi ma non veloci come vorrei, oltre che senza la giusta sicurezza che piace a me. In certi frangenti non siamo ancora così sicuri e per proporre devi saper accettare anche l'1 contro 1. La voglia e la prestazione c'è stata e la rabbia costruttiva anche. Ci sono state quattro occasioni importanti che non abbiamo sfruttato. In certi momenti sarei molto arrabbiato, in questo caso cerco di vedere anche il buono".

Dopo il rigore la squadra ha saputo comunque reagire, è soddisfatto?

"Non sono soddisfatto perché credo che abbiamo ampi margini di miglioramento. Dobbiamo stressarci in campo per migliorarci. Dobbiamo volere tutti di più da ognuno di noi e lo possiamo fare solo col lavoro. Finalmente col mercato finito lavoreremo meglio lasciando fuori ciò che non possiamo controllare. Manca ancora un po' di sicurezza e i ragazzi devono pretendere di più da loro stessi. In altri momenti ci saremmo abbattuti e invece stasera non è successo. Anche nei minuti finali, quando potevamo pensare di prendere un punto, non abbiamo pensato a questo".