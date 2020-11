NAZIONALI, Da ora fino a marzo stop alle varie soste

Buone notizie per i club di Serie A e non solo. Quella di stasera contro la Bosnia sarà l'ultima partita dell'Italia fino al prossimo anno. Infatti rivedremo le nazionali di nuovo in campo non prima di marzo 2021. Da ora termineranno per un bel po' le soste periodiche che spesso hanno rappresentato un problema per diverse squadre che hanno visto le proprie rose restringersi notevolmente sino a pochi giorni prima dei match ufficiali, tra cui ovviamente la Fiorentina.