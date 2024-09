NAZIONALE, L'ultimo gol violazzurro fu di Bonaventura

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con la convocazione di Moise Kean in nazionale maggiore, i colori azzurro e viola tornano, dopo mesi, a mescolarsi con armonia. L'attaccante nato a Vercelli si candida infatti con prepotenza a scendere in campo, dall'inizio o da subentrato, nei match di Nations League contro la Francia, stasera, e contro Israele, lunedì 9 settembre. Dopo 11 mesi si rinnova dunque la possibilità, per un giocatore della Fiorentina, di contribuire con una rete in nazionale; l'ultimo fu Bonaventura nel match contro Malta, nell'ottobre del 2023.