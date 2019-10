NAZIONALE, Chiesa nell'undici anti Grecia

Continua l'allenamento della Nazionale a Coverciano che anche oggi è scesa in campo con la maglia verde, che indosserà all'Olimpico. Chiesa è stato provato nella formazione che presumibilmente sarà titolare contro la Grecia con Meret in porta; D'Ambrosio, Bonucci, Romagnoli, Spinazzola in difesa; Verratti, Jorginho a centrocampo; Chiesa, Bernardeschi, Insigne trio alle spalle di Belotti, se Bernardeschi non arretrerà mezzala per il classico 4-3-3. Dall'altra parte erano schierati Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Acerbi, Biraghi; Cristante Barella; Zaniolo, El Shaarawy, Grifo; Immobile.