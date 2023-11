MOVIOLA, Pradè e l'eufemismo su Mazzoleni

FirenzeViola.it

All'indomani della sconfitta della Fiorentina l'interesse dei nostri lettori è, oltre che per i commenti sui limiti viola e un attacco spuntato, sulle decisioni di arbitro e Var. Tanta curiosità ha destato la presa di posizione (morbida) della società, attraverso le parole di Pradè anche se si è limitato a dire "Secondo me l’episodio del fallo di mano è al limite, ci sarebbe sta studiarci sopra questa situazione, poteva essere un’azione pericolosa. Ogni volta che c’è al Var Mazzoleni non siamo mai fortunati”. (LEGGI ANCHE QUI)

In effetti che il rigore su Loftus-Cheek ci fosse lo sottolinea a Radio Firenzeviola anche l'ex arbitro Bonfrisco che poi riconosce che Parisi doveva essere però espulso. (LEGGI E ASCOLTA L'INTERVISTA)