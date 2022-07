MORALES A FV, Nico e Ikoné sono funzionali a Jovic

Massimo Morales, nuovo tecnico del Brescia Femminile e grande esperto di calcio internazionale, ha rilasciato, in esclusiva, un'intervista ai microfoni di FirenzeViola.it, per parlare di molti temi, tra cui la possibilità di un tridente con Nico Gonzalez e Ikone ai lati di Jovic: "Se io fossi l'allenatore di questo attacco sarei contento. Sia Nico che Ikoné sono giocatori funzionali a Jovic, mi sembra un tridente molto ben assortito. Con questo attacco ed in generale questo mercato la Fiorentina potrà fare bene. A me piace il fatto che i viola puntino tutto su giocatori di alta qualità tecnica ma che comunque rientrano in determinati standard economici. La squadra sta crescendo in maniera costante, credo che la Fiorentina possa aspirare ad un piazzamento migliore rispetto a quello di questa stagione".

