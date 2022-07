MORALES A FV, Jovic? Le qualità non si discutono

Massimo Morales, nuovo tecnico del Brescia Femminile e grande esperto di calcio internazionale, ha parlato ai microfoni di FirenzeViola.it dei vari temi in casa Fiorentina, dicendo la sua (da grande esperto di calcio internazionale) sull'acquisto di Luka Jovic: "Il salto da Francoforte a Madrid è stato troppo per lui, forse avrebbe dovuto fare una tappa intermedia. La maglia del Real pesa eccome. Poi avendo la concorrenza di uno come Benzema lo ha decisamente limitato, ma le sue qualità sono indiscutibili. Italiano e la Fiorentina possono essere l'ideale per rilanciarlo. L'Eintracht come supporto del pubblico è la Fiorentina di Germania. Tifoserie così sono speciali e l'affetto dei tifosi è simile. Visto che ha reso così tanto a Francoforte, possibile che possa tornare a quei livelli in una piazza come Firenze".

Come attaccante è universale, anche se di ruolo è una prima punta. Può comunque dialogare nello stretto coi compagni e rifinire il gioco al limite dell'area. Poi ha un gran fiuto del gol ed un ottimo tiro. Va sfruttato come un centravanti comunque, anche se non statico. Ogni tanto si prende delle pause in campo ed in questo Italiano può aiutarlo a limare questo difetto. Penso possa comunque riuscire a sostituire al meglio uno come Vlahovic.

Il tridente Jovic-Nico Gonzalez-Ikone? Se io fossi l'allenatore di questo attacco sarei contento. Sia Nico che Ikoné sono giocatori funzionali a Jovic, mi sembra un tridente molto ben assortito. Con questo attacco ed in generale questo mercato la Fiorentina potrà fare bene. A me piace il fatto che i viola puntino tutto su giocatori di alta qualità tecnica ma che comunque rientrano in determinati standard economici. La squadra sta crescendo in maniera costante, credo che la Fiorentina possa aspirare ad un piazzamento migliore rispetto a quello di questa stagione".