FirenzeViola Moise Kean, compleanno al Franchi con gli occhiali da sole: l'immagine

vedi letture

Non è passato inosservato il look con cui Moise Kean si è presentato all'Artemio Franchi di Firenze per seguire la Fiorentina che è riuscita a tornare a vincere contro il Lecce nonostante l'assenza proprio dell'attaccante, ancora alle prese con il recupero dal trauma cranico sofferto a Verona. Palladino ha detto che spera di poterlo riavere già giovedì prossimo per la trasferta di Conference contro il Panathinaikos, Kean intanto si è goduto la vittoria dei suoi compagni nel giorno del suo 25esimo compleanno, al fianco del direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari (e di Richardson) in Tribuna VIP, con gli occhiali da sole indosso nonostante l'orario e con un pile militare di color blu, sfoggiando inoltre un gran sorriso a più riprese, segno che sta decisamente meglio.

Un modo tutto alla Moise Kean di festeggiare il proprio compleanno.