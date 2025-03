Palladino a DAZN: "I ragazzi sono stati male per le critiche. Kean? Spero torni giovedì"

Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino è intervenuto a DAZN dopo la vittoria contro il Lecce che ha rilanciato le ambizioni della sua squadra: "Nei momenti difficili bisogna ripartire dalle cose semplici e non è facile ritrovarle, anche perché venivamo da un momento di difficoltà dopo le sconfitte con Como e Verona, oggi era importantissimo vincere da squadra. Negli ultimi giorni abbiamo lavorato su un altro sistema di gioco e la squadra ha interpretato in maniera perfetta quello su cui avevamo lavorato, abbiamo creato tante occasioni e spiace solo per l'1-0 ma era fondamentale vincere. Ringrazio i ragazzi perché hanno dato tutto".

C'è un po' un errore di valutazione sul valore della Fiorentina?

"Credo che le otto vittorie consecutive siano state importanti ma non abbiano messo pressione a noi. Forse hanno dato la percezione che potessimo restare secondi o terzi in classifica, cosa che non è nei nostri programmi e che non è nella nostra possibilità perché veniamo da una ricostruzione sul mercato. Quelle vittorie hanno dato una percezione diversa all'ambiente, stiamo facendo un ottimo campionato e negli ultimi cinque anni la Fiorentina non aveva mai fatto meglio. Poi noi vogliamo essere ambiziosi e portare la Viola più in alto possibile ma siamo in un momento difficile con diversi infortunati. Io sono soddisfatto perché i ragazzi mi seguono e sono esemplari: li devo ringraziare per quello che stanno facendo".

In conferenza ha parlato di negatività.

"Vi assicuro che i calciatori sono stati davvero male in questi giorni perché hanno vissuto queste critiche esagerate nei loro confronti e questo non li aiuta a scendere in campo. Quando poi subentra un po' di blocco psicologico, non deve accadere perché abbiamo bisogno di entusiasmo e dei nostri tifosi con la curva che anche oggi ci ha spinto. Lo stadio deve essere una bolgia. Poi dipende anche da noi e dal fatto che con le vittorie si crea entusiasmo. I ragazzi hanno bisogno di un aiuto e di una positività che era venuta un po' a mancare. Con questa vittoria cavalchiamo l'entusiasmo".

Quando torna Kean?

"Io spero già giovedì, ce lo auguriamo tutti. Ma faccio i complimenti sia a Zaniolo che Beltran, e dopo anche Gudmundsson, perché hanno fatto quello che dovevano fare per sostituire Moise".