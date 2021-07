MOENA SI TINGE DI VIOLA: TEMPO DI VALUTAZIONI, CROCEVIA PER MOLTI

Domani inizia la seconda fase del ritiro viola. La squadra partirà la mattina alla volta di Moena dove rimarrà fino al 31 luglio. Una periodo in cui i viola si prepareranno a livello atletico e tecnico-tattico, ma soprattutto saranno due settimane in cui il tecnico Vincenzo Italiano, come ha detto lui stesso in conferenza stampa, valuterà con attenzione tutti i giocatori a sua disposizione per deciderne il da farsi. Questo perché su alcuni di loro, soprattutto tra i “veterani”, aleggia ancora un futuro molto incerto.

Il tecnico viola ha parlato di responsabilità, di attaccamento alla maglia e voglia di far parte di un progetto importante, ma allo stesso tempo ha chiesto del tempo per poter conoscere al meglio tutto i suoi calciatori per poter dare una corretta valutazione a fine ritiro, quando si incontrerà con le società per tirare le somme. Moena sarà quindi un cantiere aperto e sarà per molti un crocevia, sia per i giovani che si giocheranno la riconferma, sia per tutti coloro la cui permanenza in viola rimane in dubbio.

Infine le quattro amichevoli saranno fondamentali per capire l’idea di squadra che il tecnico Vincenzo Italiano ha in mente per la sua Fiorentina. Una linea difensiva a quattro e un tridente davanti sembrano essere i punti fermi della sua concezione di schema tattico. Veder giocare e allenare il gruppo per due settimane risulterà fondamentale per scoprire le caratteristiche e le disponibilità di tutti, sia da un punto di vista tecnico che mentale. Ed è proprio a Moena che potrebbe nascere la prima Fiorentina di Vincenzo Italiano.