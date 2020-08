MILENKOVIC, Il Milan continua il suo pressing

Il Milan di Stefano Pioli vuole Nikola Milenkovic. L'interesse dei rossoneri per il centrale della Fiorentina è noto da tempo: Pioli conosce benissimo il giocatore dopo averlo allenato a Firenze ed apprezza la sua duttilità. Bleki può giocare nella difesa a tre o nei due al centro ed all'occorrenza può giocare anche come terzino destro. La sua abilità nel gioco aereo lo rendono un elemento temibile anche in attacco e anche per questo motivo il prezzo che fa la Fiorentina non è decisamente economico: per far partire il difensore, nonostante la scadenza nel 2022 ed un rinnovo che non arriva, il club viola chiede almeno 40 milioni di euro.

Una cifra che il Milan, in questo periodo storico, non può permettersi e per questo avrebbe proposto alla Fiorentina di inserire nella trattativa il brasiliano Lucas Paquetà: l'ex Flamengo è in cerca di riscatto, alla dirigenza viola il giocatore piace ma il tecnico Iachini non è del tutto convinto.

Le qualità del giocatore non sono messe in discussione, nonostante una stagione davvero complicata, tuttavia il tecnico viola, con Castrovilli Amrabat è decisamente coperto nel ruolo del brasiliano. Un messaggio arrivato anche ai piani alti di casa viola, che sono pronti a dare una risposta chiara al Milan: per Milenkovic servono 40 milioni di euro senza contropartite.