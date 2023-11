MILENKOVIC, A Cucaricki la sua prima tra i "grandi"

Fonte: a cura di Niccolò Righi

Sarà una sorta di ritorno al passato quello che vivrà Nikola Milenkovic questa sera affrontando il Cucaricki. Fu proprio contro la squadra serba, infatti, che nel lontano 20 agosto 2016 arrivò per il difensore della Fiorentina la prima convocazione con i "grandi" del Partizan Belgrado. Quel pomeriggio Milenkovic rimase per 90 minuti seduto in panchina, ma fu il primo, vero, trampolino di prova per il ragazzo, che a distanza di sette anni si troverà nuovamente di fronte alla sua "prima volta”, questa volta giocando dal primo minuto.

Per il centralone viola si tratta anche di una partita in cui dovrà necessariamente andare a caccia del riscatto in seguito alle ultime prestazioni non particolarmente brillanti offerte nelle ultime settimane. Gli errori di posizionamento contro l'Empoli e il goffo intervento di mano a partita ormai finita contro la Lazio hanno attirato diverse critiche e anche per questo Italiano gli ha concesso un trono di riposo contro la Juventus. Il Coppa però, nonostante i tantissimi dubbi che accompagnano le scelte della difesa in queste ultime ore che ci separano dal fischio d'inizio, l'unica certezza sembra essere rappresentata proprio da Milenkovic. Chissà che l'aria serba di casa possa fagli bene.