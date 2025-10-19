Milan-Fiorentina in campo alle 20:45, dove vedere il match in tv

Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

Dopo la pausa per gli impegni delle nazionali ieri pomeriggio è tornata la Serie A. La Fiorentina riparte da una delle trasferte più difficili del campionato, a San Siro contro il Milan. La sfida tra i viola e i rossoneri, valida per la settima giornata di Serie A, è in programma questa sera alle 20:45 e sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Radio FirenzeViola per seguire la radiocronaca della partita a cura del nostro inviato a Milano Andrea Giannattasio e FirenzeViola.it per la diretta testuale della gara. 