I tifosi della Fiorentina contro tutti, da Commisso ai giocatori: la nota della Curva Fiesole

La Fiorentina è ultima con soli 6 punti e la Curva Fiesole che per domani aveva già annunciato uno sciopero del tifo di 20 minuti, oggi è tornata a farsi sentire verso la proprietà, la dirigenza, l'allenatore e i giocatori. A Rocco Commisso, sempre sostenuto dalla tifoseria organizzata, viene ritenuto il primo responsabile mentre la presenza al Viola Park di Daniele Pradè fa puntare il dito contro il dg Ferrari, accusato anche di inadeguatezza. Come il dito viene puntato contro la scelta di affidarsi al solo Goretti come ds.

Infine non vengono risparmiati ovviamente Vanoli e la squadra e a tutti l'invito è di avere coraggio o togliersi di mezzo.