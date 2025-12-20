I tifosi della Fiorentina contro tutti, da Commisso ai giocatori: la nota della Curva Fiesole
FirenzeViola.it
La Fiorentina è ultima con soli 6 punti e la Curva Fiesole che per domani aveva già annunciato uno sciopero del tifo di 20 minuti, oggi è tornata a farsi sentire verso la proprietà, la dirigenza, l'allenatore e i giocatori. A Rocco Commisso, sempre sostenuto dalla tifoseria organizzata, viene ritenuto il primo responsabile mentre la presenza al Viola Park di Daniele Pradè fa puntare il dito contro il dg Ferrari, accusato anche di inadeguatezza. Come il dito viene puntato contro la scelta di affidarsi al solo Goretti come ds.
Infine non vengono risparmiati ovviamente Vanoli e la squadra e a tutti l'invito è di avere coraggio o togliersi di mezzo.
Pubblicità
Notizie di FV
La Fiorentina batte un colpo, ma fa più rumore quello della Curva Fiesole. Paratici scelta di minor rottura rispetto a Giuntoli. Il tempo delle riflessioni al Viola Park (forse) è finito, anche per Vanoli che pensa al cambio modulodi Tommaso Loreto
Le più lette
1 La Fiorentina batte un colpo, ma fa più rumore quello della Curva Fiesole. Paratici scelta di minor rottura rispetto a Giuntoli. Il tempo delle riflessioni al Viola Park (forse) è finito, anche per Vanoli che pensa al cambio modulo
Copertina
Luca CalamaiFirenzeViolaUn’altra partita da arrossire. Presidente Commisso, quanto deve durare questa agonia senza un tuo intervento? Vietato ripetere con Giuntoli l’errore-Sarri. Via Dzeko riprendiamo Beltran. Servono quattro acquisti
Lorenzo Di BenedettoLa Fiorentina è fuori tempo massimo, su tutto. Giuntoli non verrà: è troppo tardi. Commisso pensi solo a cedere la società, prima di distruggerla. E i giocatori? Non hanno neanche orgoglio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com