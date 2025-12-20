Non solo Fiorentina, domani 4 partite di serie A: la classifica e il programma
Il 16esimo turno di campionato di serie A domani andrà in archivio con le ultime 4 gare previste visto che è in versione ridotta per le quattro squadre impegnate in Supercoppa in questi giorni (lunedì la finale Napoli-Bologna). Si inizia alle 12.30 con Cagliari-Pisa che seguirà con attenzione anche la Fiorentina visto che è uno scontro diretto tra due rivali per la salvezza. Alle 15 Sassuolo-Torino e alle 18 Fiorentina-Udinese. Chiuderà il turno Genoa-Atalanta. Di seguito ecco la classifica aggiornata con i risultati di oggi ossia Lazio-Cremonese 0-0 e Juventus-Roma 2-1.
Classifica:
Inter 33
Milan 32
Napoli 31
Roma 30*
Juventus 29*
Bologna 25
Como 24
Lazio 23*
Sassuolo 21
Udinese 21
Cremonese 21*
Atalanta 19
Torino 17
Lecce 16
Cagliari 14
Genoa 14
Parma 14
Verona 12
Pisa 10
Fiorentina 6
* una gara in più
