Contatti Fiorentina-Paratici per il ruolo di responsabile dell'area tecnica
Oggi era a Londra per assistere alla partita del suo Tottenham, ma il futuro di Fabio Paratici potrebbe essere in Italia, alla Fiorentina. La società viola vuole sistemare anche l'organigramma ed affidarsi ad un uomo di campo e dall'indubbia esperienza in A e internazionale. Il dirigente al momento deve liberarsi proprio dal Tottenham, al quale è ancora legato e dove è tornato scontata la squalifica, ma tornare in Italia lo attira ed avere un ruolo più importante di quello che ha ora a Londra anche e dunque c'è stata l'apertura.
Nelle prossime ore potrebbero esserci passi concreti in tal senso. Il profilo piace e la sua carriera in bianconero tra luci (ha portato alla Juve giocatori del calibro di Ronaldo) e ombre (come la squalifica per le plusvalenze) parla per lui, dopo gli inizi alla Sampdoria.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati