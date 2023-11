MILAN-FIORENTINA 1-0: RIVIVI IL LIVE DI FV

Fonte: Cronaca a cura di Luciana Magistrato

99' - FINE DELLA PARTITA! Il Milan vince sulla Fiorentina per 1-0 ma i viola avrebbero meritato il pari in virtù di una ripresa strepitosa come purtroppo sono state strepitose le parate di Maignan. La fortuna (e la precisione in alcuni casi) non è stata dalla parte dei viola a San Siro.

98' - Ancora Maignan salva su Ikone, tutti a complimentarsi con lui.

95' - OCCASIONE VIOLA! Mandragora sfiora il pareggio ma Maignan si immola

90' - OCCASIONE VIOLA! Maxime Lopez ha due occasioni per andare al tiro nella stessa azione, nella seconda la palla passa ma è leggermente larga. Peccato!

90' - Concessi sette minuti di recupero

87' - Ultimo cambio: entra Kouame per Bonaventura. Applausi anche dai tifosi milanisti.

83' -Entrano Camarda e Krunic per Jovic e Musah (quest'ultimo cambiato all'ultimo momento perché doveva uscire Pobega). Un'ovazione accoglie l'ingresso del giovanissimo attaccante, classe 2008. E' un momento storico per la serie A perché è il più giovane esordiente della categoria.

81' - Due cambi per Italiano: fuori Sottil e Duncan dentro Ikoné e Mandragora

80' - Thiaw rischia l'autogol su un tiro di Sottil, sullo sviluppo è proprio il figlio d'arte a calciare in porta ma c'è una deviaizione ancora in angolo

78' - Bonaventura imbecca Nzola al centro dell'area ma l'arbitro fischia un fallo di mano. Intanto si scalda Ikoné

77' - Momento di nervosismo, anche Pioli ha da ridire con l'arbitro e becca un cartellino giallo.

75' - Jovic ha la prima palla (sprecata) dopo 75 minuti ma Terracciano gli dice no!! Bravo San Pietro, gol dell'ex evitato

72' - EPISODIO DUBBIO! Sullo sviluppo di un angolo Sottil reclama per un rigore, visto che il pallone si spegne su Loftus-Cheeck con il bracico molto largo. Ceck tra arbitro e Var. Ovviamente il Var, nonostante il braccio del giocatore rossonero sia veramente largo, non concede il rigore. Episodio che fa arrabbiare i viola

70' - CAMBIO VIOLA: Fuori Beltran e dentro Nzola.

69' - Il Milan non si chiude e va in attacco ma sulla ripartenza è pericolosa la Fiorentina con Nico e Bonaventura che guadagna un angolo.

67' - EPISODIO DUBBIO IN AREA ROSSONERA! Su uno scontro di gioco tra Calabria e Parisi che ha la peggio. Medici in campo e ceck, ma per arbitro e Var non c'è nulla di irregolare nel comportamento del rossonero.

61' - PALO VIOLA! La Fiorentina è cresciuta ed ha un paio di situazioni interessanti con Nico la cui palla è deviata da Tomori e per poco non finisce dentro scheggiando il palo dopo aver sorvolato Maignan

60' - Cambio rossonero: entra Loftus-Cheek per Pulisic

57' - Punizione battuta da Biraghi, ma la palla calciata troppo morbida si spegne sulla barriera

56' - Tomori ferma Bonaventura al limte dell'area e si fa ammonire

55' - OCCASIONE VIOLA! Azione in velocità della Fiorentina con il Milan che ora lascia degli spazi, i due argentini s'involano in area ma il tiro di Nico, su rinvio di Maignan, esce di poco

53' - Beltran si trova ancora in area ma Calabria lo anticipa.

50' OCCASIONE VIOLA! Beltran s'invola in rete, Maignan gli toglie a palla dai piedi. Bravo e tempestivo il portiere rossonero che si fa anche male, ma la scelta di Beltran che non accenna neanche di scartarlo non è il massimo.

49' - OCCASIONE MILAN! Parata in due tempi provvidenziale di Terracciano su Chukweze: il Milan ha attaccato con tutti i suoi uomini, poi la Fiorentina è scattata in contropiede.

46' - Ripartit! La Fiorentina deve rimontare il gol di svantaggio. Italiano ha effettuato il cambio annunciato.

Nella ripresa è pronto ad entrare Maxime Lopez probabilmente al posto di Arthur condizionato dal giallo.

-------------------------------------------------------

45' +3' - GOL DEL MILAN! Sul dischetto Theo Hernandez trasforma e si conclude così il primo tempo, con il vantaggio dei rossoneri per 1-0

45+2' - RIGORE PER IL MILAN. Jovic imbecca Theo Hernandez in area e Parisi lo ferma fallosamente.

44' - OCCASIONE MILAN! Terracciano salva ancora d'istinto sul tiro di Pobega, con una girata di testa.

42' - Tiro di calabria che finisce sul braccio di Biraghi e Terracciano manda in angolo. Di Bello chiede conferme al Var: tutto regolare.

39' - NICO CI PROVA! ma il suo tiro a giro di piatto non trova lo specchio della porta

36' - Pobega prova ad inserirsi dalla destra, Milenkovic anticipa in angolo.

35' - Martinez Quarta cade male con il braccio che resta sotto, lo soccorre il dottor Pengue.

33' - Ancora Sottil stavolta in versione assist-man per Bonaventura ma Pobega salva in angolo. Dallo sviluppo del corner battuto corto la palla va a Sottil che serve indietro Duncan che spreca però il tiro.

31' - Non riuscendo a sfondare Sottil prova il tiro dalla distanza con uno scavetto ma l'azione non produce effetti

30' - OCCASIONE ROSSONERA! Ancora provvidenziale Terracciano con Calabria che preferisce tirare dalla sinistra invece di servire il più libero e centrale Jovic.

29' - Chukwueze riesce a inserirsi in area, gli ruba palla Milenkovic con qualche brivido ma tutto è regolare, anche per l'arbitro.

25' - T. Hernandez sbaglia e Parisi ne approfitta ma per fortuna dei rossoneri Pobega anticipa Beltran ben appostato.

23' - OCCASIONE MILAN! Terracciano salva in angolo un tiro centrale di Pulisic. Bravo il portiere viola nell'occasione che non si è fatto sorprendere

20' - Parisi a terra dopo il fallo di T.Hernandez. Un po' di apprensione per il giocatore ma dopo le cure mediche si rialza. Sarebbe un bel problema perdere un altro terzino!!

19' - OCCASIONE VIOLA! La Fiorentina accelera e fa girare la palla visto ch il Milan chiude gli spazi, Duncan riceve da buona posizione ma la palla è schiacciata a terra dal ghanese e schizza via.

17' - Sottil dalla sinistra prova a tagliare per l'inserimento di Nico sul secondo palo ma il pallone finisce sul fondo

15' - Fase di studio e di contenimento a vicenda, ancora poca qualità in campo

12' - AMMONITO ARTHUR! Il brasiliano ferma fallosamente infatti Pulisic che si stava inserendo pericolosamente. Giallo per lui e punizione per il Milan

10' - le due squadre provano a costruire ma negli ultimi metri nessuna delle due riesce ad incidere.

5 - Momento di gestione del pallone del Milan che cerca il modo per alire, sceglie la fascia con Theo hernandez ma Parisi lo ostacola facendo sfilare il pallone del rossonero fuori.

2' - Sale Sottil sulla sinistra e guadagna un angolo, in cui si è salvato Calabria. Sullo sviluppo si apposta bene Nico ma la difesa sbroglia via.

1' - PARTITI!! La gara tra Milan e Fiorentina è appena iniziata!

Alle 20.45 fischio d'inizio per Milan-Fiorentina, partita valida per la 13esima giornata di serie A , dal sapore d'Europa, importante per la classifica di entrambe le squadre, divise ora da tre punti a favore dei rossoneri. Ecco le formazioni dei due allenatori con Italiano che punta su Beltran con Nico e Sottil ai lati. Pioli invecesi affida all'ex Jovic con Chukwueze e Pulisic.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Rejinders, Pobega; Chukwueze, Jovic, Pulisic. A disp.: Mirante, Nava, Florenzi, Adli, Loftus-Cheek, Krunic, Romero, Camarda. All.: Stefano Pioli.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran. A disp.: Christensen, Martinelli, Pierozzi, Mina, Comuzzo, M. Lopez, Mandragora, Amatucci, Infantino, Barak, Nzola, Kouame, Ikone, Brekalo. All.: Vincenzo Italiano.