FirenzeViola Mercato tutto all'attacco: da Dovbyk a Lucca, ecco i nomi per la Fiorentina

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La stagione della Fiorentina deve ancora finire ma la volontà di tutti, al Viola Park e non solo, è quella di guardare al prossimo futuro e mettersi quanto prima alle spalle questa drammatica stagione in cui sono stati riscritti diversi record negativi della storia viola. C'è da programmare l'anno del centenario ma soprattutto la ricostruzione di una squadra che esce da questo anno con le ossa rotte e tante questioni ingarbugliate da risolvere. Il compito all'orizzonte per Paratici e i suoi uomini si preannuncia complicato, ma d'altronde, quando nel dicembre Ferrari e Goretti gli offrirono il posto, il dirigente ex Tottenham e Juventus sapeva benissimo a cosa sarebbe andato incontro.

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opri attaccanti.