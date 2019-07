MERCATO TRANSALPINO

Al momento parla francese il mercato viola. Con Pradè e Barone impegnatI a Milano per una riunione di Lega è inevitabile pensare a contatti e sondaggi, magari portati avanti lontano da occhi indiscreti. Di certo il nuovo duo di mercato viola ha avuto poco meno di 24 ore per ambientarsi, visto che da oggi si comincia a fare sul serio e molto probabilmente da un’uscita non indifferente.

E’ da Veretout che cominceranno le mosse viola, per un incontro in giornata con il Milan probabilmente seguito da un secondo confronto con il Napoli già da domani. La Roma, impegnata nell’inserimento su Barella, per ora nicchia, ma per la Fiorentina sarà soprattutto tempo di ascoltare proposte e offerte. Per un centrocampista francese sul piede di partenza c’è un altro transalpino che attende lo sblocco dell’affare legato al suo passaggio al Parma.

Per Laurini è più o meno tutto apparecchiato da tempo, chiudere questo affare sarà certamente meno complicato rispetto che trovare la quadratura del cerchio per Veretout. Più difficile semmai individuare eventuali contropartite, studiare rinvii a tempi più maturi, almeno con le squadre che si confronteranno con la Fiorentina. I nomi in casa Milan e Napoli sono noti, più o meno gli stessi come nel caso dell’altro obiettivo Bennacer tutt’ora in stand-by, la novità semmai riguarderebbe un'altra uscita.

Pur in presenza di rapide smentite, con il Genoa su Benassi la sensazione di una rivoluzione sulla mediana è certificata dai semplici numeri. Quelli che dovrà gestire Montella nei primi giorni di partitelle a Moena ma più in generale lungo tutto il tempo necessario a completare il reparto in questione. E' a centrocampo che la Fiorentina verrà trasformata. Se la costruzione è soltanto all'inizio, non si poteva che partire dal rivedere integralmente gli equilibri del reparto più decisivo.