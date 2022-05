MERCATO, Il precedente del 2013 come buon auspicio

In casa Fiorentina cresce l'interesse per un mercato che dovrà dare a Vincenzo Italiano una squadra che possa competere anche in Europa; FirenzeViola.it ha voluto analizzare l'ultima sessione di mercato in cui il DS Daniele Pradé ha allestito una viola in formato europeo: il precedente dell'estate del 2013 fa sperare i tifosi fiorentini, visto che dopo il quarto posto conseguito con Montella, nonostante gli addii di Stevan Jovetic e Adem Ljaic, i dirigenti viola operarono notevolmente sul mercato: in quell'estate arrivarono infatti da parametri zero Ambrosini e Marcos Alonso, mentre furono acquistati Mario Gomez (15 milioni più 5 di bonus e un ingaggio di 4,3 milioni), Ilicic dal Palermo (9 milioni), Joaquin dal Malaga (2,1 milioni) e un giovanissimo Rebic dall'RNK Spalato (4 milioni più 2).

