MERCATO, Da Bondo a L. Henrique: le ultime sulla giornata

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La giornata appena conclusa è stata importante per il calciomercato della Fiorentina. Accolto finalmente Michael Folorunsho arrivato verso le 19 in treno alla stazione di Santa Maria Novella di Firenze prima di recarsi al Viola Park e incontrare il suo nuovo allenatore Raffaele Palladino, i dirigenti viola hanno lavorato su più fronti. Perché oltre agli interessi per qualche calciatore in uscita come Mandragora, Christensen o Kayode, c'è un nome nuovo per il centrocampo: piace Warren Bondo del Monza.

Un'idea di mercato che segue il pensiero di cercare un altro centrocampista e non limitarsi a Folorunsho. Nessun aggiornamento ulteriore invece dal Brasile per Luiz Henrique, dove evidentemente si è raffreddata la pista che porta al talento del Botafogo per il quale il club brasiliano non si smuove dalla richiesta di 30 milioni di euro.