MANDRAGORA E GLI OCCHI DEI CLUB INTERNAZIONALI: LA SITUAZIONE

Lavori in corso a centrocampo. La Fiorentina è alla ricerca di un altro centrocampista al di là di Michael Folorunsho, ma bisognerà capire cosa succederà in uscita. In particolare Rolando Mandragora vanta il gradimento di diverse squadre europee: secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it in passato sono state chieste informazioni sul suo conto da Spagna, Russia e Turchia. Tanto che alla fine dell'estate il giocatore ha rifiutato il Besiktas che era pronto a ufficializzare la propria offerta.

La volontà del centrocampista

Sia chiaro: da parte sua Mandragora si trova bene a Firenze, dove ha un progetto ben saldo. Lui vuole continuare a vestire la maglia viola almeno fino al termine della stagione, per poi eventualmente confrontarsi con la società in modo da decidere insieme il da farsi. Ma se dovesse arrivare una proposta intrigante l'entourage dell'ex Torino la valuterebbe. In un mercato come quello di gennaio e con un contratto che, ricordiamo, scadrà nel 2026 i club interessati potrebbero aggiudicarselo anche con 7-8 milioni di euro.

Le intenzioni della Fiorentina

C'è da considerare che la dirigenza viola sta portando avanti una politica di rinnovamento, ecco perché se arrivasse davvero un nuovo centrocampista potrebbe essere necessario lavorare sui profili che catturano le attenzioni di potenziali acquirenti. Uno dei quei calciatori è proprio Mandragora, per il quale non è da escludere che qualche club estero possa tornare alla carica nella finestra di trattative invernale. Sempre tenendo presente che il classe '97 sta bene a Firenze.