La situazione Kean, tra l'interesse del Napoli e l'Al Qadsiah che non molla la presa

Giornata importante sul fronte Moise Kean quella appena conclusa. In attesa della scadenza della clausola da 52 milioni prevista per il 15 luglio, sono diversi i club che si stanno interessando all'attaccante della Fiorentina. Che intanto ha cancellato tutti i suoi contenuti dal profilo Instagram creando un piccolo giallo ancora da risolvere, forse un'iniziativa legata a un nuovo album musicale che Kean stava portando avanti in parallelo al calcio.

Il Napoli fa sul serio

Mentre l'Al Qadsiah non molla il pressing sul classe 2000 e valuta anche altri profili come quello di Mateo Retegui, è il Napoli che ha fatto passi avanti per Kean: il club partenopeo, registrati gli stalli per Lucca e per Darwin Nunez, ha avviato i contatti con l'entourage del calciatore per capire la fattibilità dell'affare. C'è tempo per ancora 10 giorni e la società di De Laurentiis, scatenata sul mercato, è schizzata in cima alle gerarchie di chi potrebbe provare un assalto importante per Kean.