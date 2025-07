Fiorentina e Levante allo scambio di documenti per Moreno: le cifre

È ormai praticamente tutto fatto per la cessione in prestito di Matias Moreno da parte della Fiorentina. Come riporta Sportitalia, il difensore argentino è prossimo ad andare in Spagna, più precisamente al Levante: i due club sono allo scambio dei documenti con un accordo in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro. Nei prossimi giorni, se tutto andrà come previsto, l'ex Belgrano volerà in Spagna per mettersi alla prova e poi eventualmente tornare a Firenze.