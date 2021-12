MAYORAL, Le opzioni per averlo in prestito 18 mesi

Sulle pagine di FV quest'oggi c'è stato spazio per analizzare la trattativa che potrebbe portare Borja Mayoral in viola. Un semplice prestito con diritto di riscatto non sembra essere operabile: perché possa succedere, perciò, dovrebbe realizzarsi almeno una tra due opzioni. La prima è, sul modello di quanto fatto da Chiesa prima di lasciare Firenze, per prendere un esempio vicino, un prolungamento di almeno un altro anno dell'attuale contratto con il Real Madrid. La seconda, invece, riguarda la formula dell'affare: al posto del diritto di riscatto dovrebbe esserci un obbligo. CLICCA QUI per maggiori dettagli