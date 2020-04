MASINI A FV, Senza pubblico il calcio perde il 70%

Nel corso della maxi diretta Instagram organizzata da Firenzeviola.it nel giorno più importante della raccolta fondi "FV per OSMA Onlus" in favore dell’Ospedale di Ponte a Niccheri (tutte le info sulla piattaforma Gofundme.com), è intervenuto anche il noto cantante tifoso della Fiorentina, Marco Masini. Ecco le sue parole: "Noi abbiamo comunque 30 anni di storia, di percorso ed in qualche maniera siamo un po' privilegiati, ma chi non lo è nella nostra categoria ora è in difficoltà: abbiamo fatto un appello per aiutare chi comunque è paralizzato a casa ed in difficoltà ad aiutare famiglie. Buon periodo per comporre? No, per mille motivi. Quest'anno dopo due anni ho appena finito un progetto che è uscito e si è ovviamente fermato: non mi sarei mai aspettato di ritrovarmi rinchiuso nelle varie location consone nell'anno destinato ai viaggi più lunghi a casa. In questa situazione precaria, verrebbe voglia di scrivere le cose inerenti... Sembra però strumentalizzare. Voglia di calcio? E' anche una cosa psicologica perché almeno pensiamo che l'emergenza sia alle spalle, ma non è così. Dover rinunciare al campionato ti dà la sensazione di solitudine e questo ti può alleviare in qualche modo... Non sono d'accordo con una ripartenza a porte chiuse, il calcio va vissuto con il cuore e con la partecipazione che non può essere soltanto alla tv: senza il pubblico perde il 70%".