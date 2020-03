MARZORATI A FV, Che trio con DA13 e Canini

Lino Marzorati, difensore oggi alla Cavese, ha condiviso con Davide Astori due esperienze nella sua carriera: prima al Milan Primavera, poi successivamente al Cagliari. Il classe '86 ricorda così il compianto ex compagno in esclusiva a FirenzeViola.it: "Faccio ancora fatica, pur non avendolo visto per tanti anni. Ma tempo prima eravamo stati in vacanza insieme, e ricordo soprattutto che a Cagliari vivevo praticamente insieme a lui e a Canini, noi tre ci frequentavamo quasi tutte le sere, uscivamo in compagnia. Pure con i suoi genitori avevo un ottimo rapporto, ed è davvero dura non averlo più tra noi. Ci capivamo al volo, forse perché facevamo lo stesso ruolo, ma eravamo simili anche come persone, tutti e due un po' introversi. Gli anni seguenti ho seguito la sua grande crescita in tv, mi è piaciuta, e non credevo sarebbe diventato così forte, anche se abbiamo avuto in rossonero dei grandi maestri come Baresi, Filippo Galli e Tassotti. A quei tempi lui era in collegio, mentre io tornavo a casa essendo di Milano... Sono stati anni di cui conservo davvero un buon ricordo".