Martinelli, la sosta e l'attesa del debutto: ma intanto ha De Gea come sponsor

In questi giorni a Tommaso Martinelli, il portiere classe 2006 della Fiorentina, sono sicuramente fischiate le orecchie. D'altronde il suo futuro ha tenuto banco solo in avvio di mercato, subito chiuso dallo stesso giocatore che ha spinto per restare in viola, ma le domande sull'opportunità che sia rimasto non sono mai finite. Da allora tanti dubbi hanno infatti assalito i tifosi e gli addetti ai lavori: quanto mai potrà giocare avendo davanti un mostro come De Gea davanti e come poter crescere stando in panchina? Risposte però che non impensieriscono né lui né la società e ancor meno David De Gea. Questo uno degli articoli più letti oggi su Firenzeviola.it.

