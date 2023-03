MARIN, IL RISCATTO IN BALLO E UN VICARIO 2.0 DA EVITARE

Le notizie delle scorse ore portano all'identikit di Razvan Marin uno dei nomi presi in considerazione dalla Fiorentina per un rinforzo estivo a centrocampo. Il rumeno classe '96 è seguito dall'agente Pietro Chiodi, che stamattina era in visita al centro sportivo: tra i suoi assistiti c'è pure il viola Munteanu, in prestito al Farul Costanza, ma secondo quanto appreso è stato approcciata l'idea Marin.

Un Vicario 2.0 da evitare

La questione però non è scontata né di immediata definizione: come primo passaggio, infatti, ci sarà da capire con quale club eventualmente interfacciarsi: Marin è a Empoli in prestito con diritto di riscatto dal Cagliari, fissato alla considerevole quota di 7 milioni di euro che i cugini toscani in maglia azzurra puntano a far scendere, magari inserendo incentivi differenti un po' come accaduto alle porte della scorsa estate per acquistare Vicario, proprio dai sardi, anche se una percentuale sulla rivendita (arma vincente di allora) stavolta è già presente. In casa Fiorentina ci sarà da non ripetere la situazione di fraintendimento creatasi tra maggio e giugno scorso, quando i gigliati iniziarono ad approcciare discorsi con il Cagliari dato che il riscatto empolese pareva impossibile, salvo poi vedere il portiere rimanere al Castellani con un accordo ex novo e il costo aumentare esponenzialmente.

L'interesse non è nuovo

Non è peraltro neanche la prima volta che il nome di Razvan Marin entra nell'orbita di mercato della Fiorentina. Nel momento in cui l'allora 23enne, uno dei talenti più promettenti dell'intero calcio nazionale rumeno, decide di lasciare l'Ajax a seguito di una parentesi ad Amsterdam tutt'altro che esaltante. Già nel gennaio del 2020 la Fiorentina lo segue da vicino e pensa di affondare il colpo, salvo poi preferire una concentrazione dei propri sforzi economici sull'acquisto di Duncan dal Sassuolo. L'estate successiva Marin sarebbe arrivato davvero a giocare in Serie A, ma con la maglia del Cagliari, la società che ancora oggi ne detiene il cartellino e con cui la Fiorentina dovrà discutere, in caso di conferma della volontà di affondare il colpo, qualora l'Empoli non lo riscattasse.