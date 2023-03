IND. FV, Marin-Fiorentina, si accende la pista: il punto

Razvan Marin-Fiorentina, si accende la pista di mercato. Il giocatore rumeno, non pienamente soddisfatto della sua esperienza ad Empoli, starebbe spingendo con il suo entourage per cercare una nuova sistemazione in vista dell’estate e, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, tra i suoi desideri ci sarebbe quello di vestire la maglia viola.

La dirigenza gigliata dal canto suo non disdegnerebbe questa ipotesi, tanto più che il classe ‘96 può agire sia come centrale di centrocampo che come trequartista. Le parti sono in contatto, non per nulla oggi al centro sportivo “Davide Astori” ha fatto capolino il suo procuratore Pietro Chiodi. In attesa di aggiornamenti.