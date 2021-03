MARCHIONNI A FV, Castro assente? Non sia un alibi

L'ex Fiorentina e Parma, Marco Marchionni, si è così espresso ieri a FirenzeViola.it sull'indisponibilità di Gaetano Castrovilli per la partita di domani: "La Fiorentina ha calciatori per sopperire alla sua mancanza. Se ci si attacca soltanto a questo si cercano alibi che non devono essere trovati. Prandelli troverà un'altra soluzione e scenderanno in campo gli undici più in forma per affrontare il Parma".

