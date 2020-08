MARANGON A FV, Con Ribery un rapporto speciale

Nell'intervista che l'ormai ex team manager della Fiorentina Alberto Marangon ha rilasciato ieri su queste pagine, Marangon ha parlato anche del suo rapporto con Ribery: “Franck è un professionista con la P maiuscola. Quando un giocatore arriva a certi livelli c’è un motivo preciso e questo non riguarda solo le capacità tecniche. Ci sono ben altre qualità perché tu possa arrivare ad essere un top-player di livello mondiale. Lui le ha tutte e le ha messe a disposizione della Fiorentina. Con lui ho un rapporto particolare, nato per la verità in ambito lavorativo: la società mi aveva chiesto un anno fa di stargli vicino e di gestirlo, visto che lui è un personaggio abituato a certi tipi di servizi e di attenzioni. L’ho affiancato un po’ di più e da lì è nato un legame davvero bello. Quello che ci siamo detti quando l’ho salutato ieri me lo tengo per me ma posso dire che sentire e vedere certe cose da un calciatore come Ribery… mi ha fatto davvero effetto”.

