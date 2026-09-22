Mano pesante del giudice sportivo con la Fiorentina: ben 4 multe tra club, Paratici e De Gea

Mano pesante del giudice sportivo con la Fiorentina: ben 4 multe tra club, Paratici e De GeaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 23:20Notizie di FV
di Redazione FV

Il giudice sportivo usa la mano pesante con la Fiorentina, alla quale commina multe per 17.500 euro. Sono infatti quattro le multe, due al club (6mila euro per aver ritardato il gioco e 5mila per i cori beceri contro la tifoseria avversaria) e due ai singoli tesserati.

Spiccano i 5mila euro di multa al direttore sportivo viola Fabio Paratici, reo di aver protestato eccessivamente con l'arbitro nell'intervallo mentre sono conseguenti all'ammonizione in quanto capitano i 1.500 euro di multa al portiere David De Gea.