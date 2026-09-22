Fagioli e il ritorno a mezzala: così lo vede il ct Mancini in Nazionale

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Nicolò Fagioli nella Fiorentina ha trovato il suo ruolo ideale nel regista al centro della mediana, meglio ancora se un passo indietro. Le prime prove le aveva fatte con Palladino, poi con Pioli ma con poco successo mentre Vanoli ha saputo cucirgli l'abito giusto addosso in quella parte del campo, in attesa di lavorare sul doppio mediano su Oulai, soluzione che al momento il tecnico trova poco equilibrata.

In questi giorni il centrocampista viola è tornato in Nazionale dove il ct Roberto Mancini lo sta riproponendo però mezzala nel 4-3-3 cui sta lavorando. Queste almeno le indicazioni dei primi due giorni di ritiro e allenamenti. La concorrenza è folta in quella parte del campo con Tonali e Barella un passo avanti a tutti e il viola dovrà giocarsi il posto oltre che con loro due anche con Frattesi e Doumbia. Fagioli può comunque tornare utile anche in un cambio di modulo con il doppio mediano e tre davanti o se comunque servisse un regista, dove Mancini ha però già Mandragora, Romano e Ricci.