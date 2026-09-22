Fiorentina, il programma di oggi e tutti i Nazionali viola convocati
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Secondo giorno libero concesso da Paolo Vanoli e dal suo staff ai giocatori della Fiorentina rimasti a Firenze in questa pausa per le Nazionali. I calciatori viola torneranno al Viola Park domani per proseguire la preparazione con il nuovo tecnico che vorrà sfruttare questi giorni per prendere davvero in mano la sua nuova squadra dopo essere subentrato in corsa ormai due settimane fa.
Sono otto i convocati con le rispettive Nazionali che non saranno presenti domani: Nicolò Fagioli, Cher Ndour (U21), Radu Dragusin, Marin Pongracic, Inao Oulai, Beto, Alieu, Njie (U21), Franco Mastantuono.
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