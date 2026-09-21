Lutto per la famiglia Di Chiara: è scomparsa la madre Iolanda

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Un grave lutto ha colpito Alberto Di Chiara, ex calciatore della Fiorentina e opinionista molto legato ai colori viola. È scomparsa la madre Iolanda, venuta a mancare nelle scorse ore. Un momento di grande dolore per Di Chiara e per tutta la sua famiglia, alla quale va l’abbraccio della redazione di FirenzeViola.it.

Alberto, protagonista con la maglia della Fiorentina tra il 1986 e il 1991, è rimasto negli anni una figura molto vicina all’ambiente gigliato e alla città di Firenze e oggi partecipa alle dirette di Radio Firenzeviola come opinionista e conduttore della trasmissione "Colpi d'Ala". Ad Alberto e al fratello Stefano, anche lui ex giocatore e allenatore, vanno le più sentite e sincere condoglianze.